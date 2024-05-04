Дипломаты России провели акцию в память о жертвах концлагеря Маутхаузен

Сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что вместе с дипломатами в акции приняли участие их соотечественники, проживающие в Австрии, и представители Австрийской епархии РПЦ.

Ранее глава регионального отделения Объединения антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма в федеральной земле Верхняя Австрия Гаральд Грюнн заявил, что недопуск российской и белорусской делегаций на церемонию по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен является неприемлемым.