Дипломаты России провели акцию в память о жертвах концлагеря Маутхаузен
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Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что вместе с дипломатами в акции приняли участие их соотечественники, проживающие в Австрии, и представители Австрийской епархии РПЦ.
Ранее глава регионального отделения Объединения антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма в федеральной земле Верхняя Австрия Гаральд Грюнн заявил, что недопуск российской и белорусской делегаций на церемонию по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен является неприемлемым.