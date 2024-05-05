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Guardian: несколько гарнизонов ВСУ в Донбассе оказались в опасности

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Для Запада цель России выйти на административные границы ДНР раньше казалась труднодостижимой, однако теперь сразу несколько гарнизонов ВСУ оказались в опасности, так как российские боевые подразделения продвигаются вперёд при поддержке авиации, которая использует планирующие боеприпасы. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает газета, российские военные «используют классическую советскую военную тактику», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах.

В статье утверждается, что взятие Очеретина в ДНР говорит о том, что ВС России планируют продвинуться на запад к городу Покровску, который британские журналисты называют «ключевой базой ВСУ».

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 мая заявил, что российские войска продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, сейчас украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии.

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