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МО: ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии фронта

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Войска России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, сейчас украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии.
МО: ВС России взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии фронта
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», — сказал министр на совещании.

По словам Шойгу, общие потери армии Украины за 2024 год превысили 111 тыс. человек.

Газета Politico в марте писала, что политики в Европейском союзе опасаются прорывов Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции летом.

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