Гимнастка Попова: в России конкуренция даже выше, чем на международных соревнованиях

Российская гимнастка Анна Попова считает, что в России конкуренция выше, чем на международных соревнованиях.

«Теряется ли мотивация в отсутствие международных стандартов? Не теряется абсолютно. У нас в России самая большая конкуренция, самые сильные гимнастки. Здесь конкуренция даже выше, чем на международных соревнованиях», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам.