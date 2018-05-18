SRF: нетерпение и спешка в деле Скрипаля сыграли с Мэй злую шутку

Появившаяся на днях информация о том, что с высокотоксичным «Новичком» Запад познакомился уже в 90-е годы, безусловно, невыгодна Лондону, передаёт SRF. Как отмечает корреспондент швейцарского телеканала, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй элементарно поторопилась с обвинениями в адрес России и теперь оказалась в ситуации, которая требует объяснений.

Как сообщается, с высокотоксичным «Новичком» знакома не только Россия — в 90-е с ним познакомились и на Западе. С нами на связи из Лондона Хенриетте Энгберсен. Как сильно это обескуражит Терезу Мэй?

ХЕНРИЕТТЕ ЭНГБЕРСЕН, корреспондент SRF: Официальная сторона, Даунинг-стрит, пока никак не отреагировала. Однако новые детали, конечно же, невыгодны Терезе Мэй, поскольку они лишний раз оголяют проблему, с которой столкнулось правительство в деле Скрипаля.

Во-первых, Тереза Мэй поторопилась обвинить Россию. Она заявила, что, помимо прочего, располагает секретными данными, которые позволяют сделать подобный вывод. Кроме того, Тереза Мэй в срочном порядке ввела санкции. Всё это она сделала, не предоставив доказательств и не дождавшись окончания расследования. Теперь это стало очевидным. Из-за этого она столкнулась с критикой и оказалась в ситуации, которая требует объяснений.

Встаёт, разумеется, вопрос, почему тогда Тереза Мэй так быстро и резко обвинила Россию?

ХЕНРИЕТТЕ ЭНГБЕРСЕН: Нельзя забывать одну вещь. По мнению британского правительства, у русских было не только вещество, но и мотив. За последние годы Великобритания уже имела дело с похожими на дело Скрипаля случаями. Например, дело Литвиненко. Он жил в Великобритании, был гражданином России, бывшим сотрудником спецслужб и критиком Путина. В 2006 году его отравили. В то время Тереза Мэй занимала пост министра внутренних дел и отвечала за это дело.

Несмотря на то что тогда доказательства были более весомыми и их сразу же предоставили, Терезу Мэй упрекнули в том, что она действовала непоследовательно и недостаточно оперативно. В деле же Скрипаля Тереза Мэй, которая из-за брексита оказалась в непростой ситуации, решила показать силу. Она хотела показать, что может действовать последовательно. Прошлые дела, которые я упомянула, предоставили ей политическое обоснование, чтобы столь решительно отреагировать.

Дата выхода в эфир 18 мая 2018 года.