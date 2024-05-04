ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
В результате ударов были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее штурмовики Су-25 уничтожили неуправляемыми ракетами опорный пункт ВСУ.
Также расчёты РСЗО «Град» уничтожили на правом берегу Днепра опорные пункты ВСУ.