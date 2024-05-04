RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: ВС России за неделю сбили 15 АТАCМS, 17 авиабомб Hammer, 201 БПЛА

Короткая ссылка
Авиация ВС России и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиабомб Hammer и 201 БПЛА ВСУ.
Минобороны: ВС России за неделю сбили 15 АТАCМS, 17 авиабомб Hammer, 201 БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции... 201 беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве.

Также за неделю были уничтожены шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».

Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить