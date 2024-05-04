Минобороны: ВС России за неделю сбили 15 АТАCМS, 17 авиабомб Hammer, 201 БПЛА

Авиация ВС России и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиабомб Hammer и 201 БПЛА ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции... 201 беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве.

Также за неделю были уничтожены шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».

Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса Украины.