Минобороны: ВС России за неделю сбили 15 АТАCМS, 17 авиабомб Hammer, 201 БПЛА
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции... 201 беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве.
Также за неделю были уничтожены шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».
Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса Украины.