В украинских вузах вводят промежуточный экзамен для выявления уклонистов
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Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
Отмечается, что несдача экзамена приведёт к отчислению студентов и аспирантов. Экзамен обязателен для тех, кто начал учиться в 2022 году и позже.
«Аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять», — приводит издание слова замминистра образования Украины Михаила Винницкого.
Ранее бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.