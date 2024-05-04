Власти Украины намерены ввести промежуточный экзамен в вузах, чтобы выявить мужчин, поступивших в учреждения ради уклонения от мобилизации.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что несдача экзамена приведёт к отчислению студентов и аспирантов. Экзамен обязателен для тех, кто начал учиться в 2022 году и позже.

«Аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять», — приводит издание слова замминистра образования Украины Михаила Винницкого.

Ранее бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.