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В украинских вузах вводят промежуточный экзамен для выявления уклонистов

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Власти Украины намерены ввести промежуточный экзамен в вузах, чтобы выявить мужчин, поступивших в учреждения ради уклонения от мобилизации.
В украинских вузах вводят промежуточный экзамен для выявления уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что несдача экзамена приведёт к отчислению студентов и аспирантов. Экзамен обязателен для тех, кто начал учиться в 2022 году и позже.

«Аспирантура стала способом избегания определённых обязанностей. Нужно эту ситуацию исправлять», — приводит издание слова замминистра образования Украины Михаила Винницкого.

Ранее бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.

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