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На Украине назвали сложившуюся в зоне СВО ситуацию «критической» для ВСУ

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В данный момент на фронте преимущество находится «в руках России», армия Украины оказалась в критическом положении.
На Украине назвали сложившуюся в зоне СВО ситуацию «критической» для ВСУ
  • AP
  • © Roman Chop

Такую точку зрения выразил содиректор программ по международной безопасности социологического Центра имени Разумкова Алексей Мельник, пишет ТАСС.

По мнению украинского эксперта, Россия сохраняет преимущество в живой силе и в огневых возможностях. При этом власти Украины так и не решили проблему нехватки личного состава. Также Мельник считает, что обещанных Западом объёмов поставок вооружений ВСУ хватит лишь для стабилизации линии фронта.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не уверена в способности Украины переломить ситуацию на поле боя даже с новыми военными поставками от Пентагона.

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