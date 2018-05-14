New York Times подыскала России повод отравить Сергея Скрипаля

Хотя Россия и отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля, у Москвы были поводы для ликвидации бывшего разведчика, пишет The New York Times. Сергей Скрипаль часто ездил по миру, инструктируя иностранных разведчиков по теме России, и эти встречи организовывали британские власти, выяснила газета.

До отравления ветеран российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль часто ездил по миру, проводя для иностранных разведчиков инструктажи на тему России, о чём сообщают европейские представители, пожелавшие остаться неизвестными. Как пишет The New York Times, эти встречи наверняка утверждали и организовывали британские власти, видя в этом способ обучить союзников и обеспечить Скрипалю доход.

Он несколько раз встречался с представителями чешской разведки, а в 2016 году побывал в Эстонии, где встретился с местными шпионами. Такие визиты не являются противозаконными или необычными для перебежчиков, но они означали, что Скрипаль встречался с сотрудниками спецслужб, которые вели работу по срыву российских операций в Европе. Именно поэтому не исключено, что отравление могло быть акцией возмездия.

Как продолжает издание, Скрипаль приехал в Прагу в 2012 году, вскоре после того, как его жена Людмила умерла. Он был опечален, но, как сообщил один знакомый с деталями тех встреч чешский представитель, Скрипаль находился в хорошем настроении, когда беседовал с сотрудниками спецслужб Чехии. О некоторых деталях той поездки в выходные дни сообщило чешское издание Respekt.

Во время своего краткого визита Скрипаль пил, шутил и делился с чешскими разведчиками информацией об офицерах ГРУ, работающих в Европе. Информация у него была устаревшая, поскольку он ушёл из военной разведки ещё в 1999 году. Тем не менее чешские сотрудники считали его знания весьма ценными. По словам одного из них, многие агенты ГРУ, с которыми он работал в 1990-е годы, до сих пор находятся на службе. Скрипаль оказался настолько полезен, что чешские разведчики продолжали встречаться с ним. В последующие годы они несколько раз ездили на встречи с бывшим шпионом в Британию, хотя даты этих поездок неизвестны.

О визите в Эстонию сотрудники разведки говорят более осторожно, а один из них сообщил, что это «очень секретная информация». Один знакомый с деталями той поездки высокопоставленный европейский руководитель подтвердил журналистам, что в июне 2016 года бывший русский агент действительно провел тайную встречу с группой отобранных разведчиков. Однако темы их беседы неизвестны. По словам этого руководителя, данную встречу организовали британские разведывательные службы.

В поездках Скрипаля не было ничего необычного. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер рассказал изданию, что Соединённые Штаты часто направляют российских перебежчиков читать лекции разведслужбам своих союзников, однако эти встречи хранятся в тайне, чтобы не разозлить Москву.

«Здесь есть своего рода игра. Да, этот парень шпионил на нас, мы получили то, что хотели, но теперь мы вне игры и не хотим напоминать о ваших неудачах», — рассказал Сайфер.

По его мнению, Кремль вряд ли считал серьёзной угрозой то, что Скрипаль делился с иностранными спецслужбами устаревшей информацией. Но если Скрипаля использовали в других целях, скажем, для вербовки новых российских агентов, то это уже совсем другое дело.

«Если он расставлял сети на других русских, то в списке мишеней он мог подняться намного выше. Либо он слишком близко подобрался к чему-то такому, что было очень важно для Москвы», — рассказал журналистам эксперт.