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New York Times подыскала России повод отравить Сергея Скрипаля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя Россия и отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля, у Москвы были поводы для ликвидации бывшего разведчика, пишет The New York Times. Сергей Скрипаль часто ездил по миру, инструктируя иностранных разведчиков по теме России, и эти встречи организовывали британские власти, выяснила газета.
New York Times подыскала России повод отравить Сергея Скрипаля
Reuters

До отравления ветеран российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль часто ездил по миру, проводя для иностранных разведчиков инструктажи на тему России, о чём сообщают европейские представители, пожелавшие остаться неизвестными. Как пишет The New York Times, эти встречи наверняка утверждали и организовывали британские власти, видя в этом способ обучить союзников и обеспечить Скрипалю доход.

Он несколько раз встречался с представителями чешской разведки, а в 2016 году побывал в Эстонии, где встретился с местными шпионами. Такие визиты не являются противозаконными или необычными для перебежчиков, но они означали, что Скрипаль встречался с сотрудниками спецслужб, которые вели работу по срыву российских операций в Европе. Именно поэтому не исключено, что отравление могло быть акцией возмездия.

Как продолжает издание, Скрипаль приехал в Прагу в 2012 году, вскоре после того, как его жена Людмила умерла. Он был опечален, но, как сообщил один знакомый с деталями тех встреч чешский представитель, Скрипаль находился в хорошем настроении, когда беседовал с сотрудниками спецслужб Чехии. О некоторых деталях той поездки в выходные дни сообщило чешское издание Respekt. 
 
Во время своего краткого визита Скрипаль пил, шутил и делился с чешскими разведчиками информацией об офицерах ГРУ, работающих в Европе. Информация у него была устаревшая, поскольку он ушёл из военной разведки ещё в 1999 году. Тем не менее чешские сотрудники считали его знания весьма ценными. По словам одного из них, многие агенты ГРУ, с которыми он работал в 1990-е годы, до сих пор находятся на службе. Скрипаль оказался настолько полезен, что чешские разведчики продолжали встречаться с ним. В последующие годы они несколько раз ездили на встречи с бывшим шпионом в Британию, хотя даты этих поездок неизвестны.
 
О визите в Эстонию сотрудники разведки говорят более осторожно, а один из них сообщил, что это «очень секретная информация». Один знакомый с деталями той поездки высокопоставленный европейский руководитель подтвердил журналистам, что в июне 2016 года бывший русский агент действительно провел тайную встречу с группой отобранных разведчиков. Однако темы их беседы неизвестны. По словам этого руководителя, данную встречу организовали британские разведывательные службы.
 
В поездках Скрипаля не было ничего необычного. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер рассказал изданию, что Соединённые Штаты часто направляют российских перебежчиков читать лекции разведслужбам своих союзников, однако эти встречи хранятся в тайне, чтобы не разозлить Москву.
 
«Здесь есть своего рода игра. Да, этот парень шпионил на нас, мы получили то, что хотели, но теперь мы вне игры и не хотим напоминать о ваших неудачах», — рассказал Сайфер.
 
По его мнению, Кремль вряд ли считал серьёзной угрозой то, что Скрипаль делился с иностранными спецслужбами устаревшей информацией. Но если Скрипаля использовали в других целях, скажем, для вербовки новых российских агентов, то это уже совсем другое дело.
 
«Если он расставлял сети на других русских, то в списке мишеней он мог подняться намного выше. Либо он слишком близко подобрался к чему-то такому, что было очень важно для Москвы», — рассказал журналистам эксперт.
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New York Times США Северная Америка
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