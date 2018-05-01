Guardian: в Лондоне поставят пьесу про Литвиненко — в духе бондианы и Булгакова

В лондонском театре готовятся объявить дату премьеры новой пьесы про смерть бывшего российского агента Александра Литвиненко. Как приводит The Guardian слова автора постановки Люси Преббл, в спектакле будут и шпионы, зависающие в стрип-клубах, и хороший герой, который пытается расследовать собственное убийство.

Драматургу Люси Преббл уже удалось получить награду за постановку о крупной финансовой афере, которая вылилась в международный скандал. Теперь же, по словам журналиста The Guardian, она берётся «за, возможно, ещё более коварную историю с более серьёзными глобальными последствиями» — смерть Александра Литвиненко. На этой неделе лондонский театр «Олд Вик» должен анонсировать дату премьеры, которая ожидается на осень будущего года.

По словам Преббл, её постановка будет «проникновенным рассказом», попыткой найти правду и показать, какая угроза висит над оппонентами российского режима. «Конечно, там будет вся зловещая эмоциональность бондианы со шпионами, политической коррупцией и неуклюжими действиями, убийцами, зависающими в стрип-клубах. Но в центе истории — поиск правды, когда хороший герой знает, что умрёт, но пытается при этом раскрыть собственное убийство», — приводит издание слова драматурга.

В основе постановки лежит книга журналиста The Guardian Люка Хардинга «Очень дорогой яд». По признанию Преббл, читая это произведение, она почувствовала, что история Литвиненко очень актуальна, и она должна её поставить. Напомнило ей об этой идее отравление Сергея Скрипаля и его дочери и международная обстановка, похожая на новую холодную войну.

События пьесы разворачиваются в 2006 году, «вокруг более ранних примеров путинского произвола на международной арене, потому что сейчас мы можем видеть последствия бездействия правительства в отношении их и этого убийства», — говорил Преббл.



Люси Преббл — лауреат множества наград за театральные постановки. Сейчас она в том числе работает над телесериалом. Автор книги про Литвиненко Люк Хардинг также хорошо о ней отзывается. По его мнению, постановка не всегда будет буквально передавать произошедшее, но в ней, возможно, будет «экзотический мистический дух великого русского писателя Михаила Булгакова», пишет The Guardian.