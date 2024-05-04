RT в Telegram
Подпишись

Комментатор Журавель считает, что «Спартаку» нужно уволить Слишковича

Короткая ссылка
Комментатор Тимур Журавель объяснил, почему не видит Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».
Комментатор Журавель считает, что «Спартаку» нужно уволить Слишковича
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмёт Кубок», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить