Комментатор Журавель считает, что «Спартаку» нужно уволить Слишковича

Комментатор Тимур Журавель объяснил, почему не видит Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмёт Кубок», — цитирует Журавеля «Спорт-Экспресс».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки.