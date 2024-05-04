Metaratings: Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль устанавливал определённые правила для сотрудников московского клуба.

По информации Metaratings, тренер запрещал стафф-сотрудникам и персоналу посещать тренировки команды. Отмечается, что у Владимира Слишковича таких ограничений нет.

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее Зарема Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу.