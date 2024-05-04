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«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика

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Испанскому клубу «Жирона» грозят санкции за махинации при трансфере украинского нападающего Артёма Довбика из «Днепра-1».
«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

Юрист Евгений Кузьмин заявил Mundo Deportivo, что команды оформили переход игрока таким образом, чтобы избежать налогов на Украине. Для этого агент Алексей Лундовский даже открыл офис в Эстонии.

Украинец перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» летом 2023-го за €7 млн. В настоящий момент Довбик лидирует в бомбардирской гонке Примеры, забив 19 мячей.

Ранее Хави заявил, что «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в чемпионате Испании.

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