«Жирону» могут наказать за трансфер украинца Довбика

Испанскому клубу «Жирона» грозят санкции за махинации при трансфере украинского нападающего Артёма Довбика из «Днепра-1».

Юрист Евгений Кузьмин заявил Mundo Deportivo, что команды оформили переход игрока таким образом, чтобы избежать налогов на Украине. Для этого агент Алексей Лундовский даже открыл офис в Эстонии.

Украинец перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» летом 2023-го за €7 млн. В настоящий момент Довбик лидирует в бомбардирской гонке Примеры, забив 19 мячей.

Ранее Хави заявил, что «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в чемпионате Испании.