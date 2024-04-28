Хави: «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в чемпионате Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о целях команды в сезоне-2023/24.

«Мы сосредоточены на том, чтобы занять второе место. Как минимум мы хотим попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Хави Marca.

После 32 туров Примеры каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 70 очков.

Испанец возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» каждый день приходили в офис к Хави и уговаривали его остаться.