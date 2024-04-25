MD: игроки «Барселоны» каждый день приходили в офис к Хави и уговаривали его остаться
По информации Mundo Deportivo, в личной беседе наставник говорил, что может остаться в команде. При этом он публично уверял всех в непоколебимости решения об уходе.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».
Ранее Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны».