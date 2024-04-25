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MD: игроки «Барселоны» каждый день приходили в офис к Хави и уговаривали его остаться

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Футболисты «Барселоны» регулярного посещали офис главного тренера Хави с просьбой остаться его в клубе.

По информации Mundo Deportivo, в личной беседе наставник говорил, что может остаться в команде. При этом он публично уверял всех в непоколебимости решения об уходе.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона. Но позже объявил о решении продолжить работу в «Барселоне».

Ранее Хави объяснил решение остаться главным тренером «Барселоны».

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