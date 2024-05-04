Мостовой: оказывается, Илича брали в «Сельту» на замену мне

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на назначение сербского тренера Саши Илича в «Пари НН».

«Как тренера его не знаю. Но, оказывается, он у нас был в «Сельте»! Помню, что у нас был какой-то момент, когда взяли Сашу. Я просто не знал! Ведь Иличей много», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Илича в испанскую команду брали на замену ему.

Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН».