Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»
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«Кто такой Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата», — цитирует Черышева «Чемпионат».
Сроки контракта с Иличем не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.
Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.
Ранее в «Пари НН» сообщали, что ведут переговоры с Иличем.