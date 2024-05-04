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Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»

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Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на должность главного тренера «Пари НН».
Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Кто такой Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Сроки контракта с Иличем не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее в «Пари НН» сообщали, что ведут переговоры с Иличем.

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