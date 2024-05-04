Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН»

Наставник «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на должность главного тренера «Пари НН».

«Кто такой Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Сроки контракта с Иличем не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее в «Пари НН» сообщали, что ведут переговоры с Иличем.