В «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером Иличем

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о переговорах с сербским специалистом Сашей Иличем касательно назначения на пост главного тренера нижегородского клуба.

«Мы действительно ведём переговоры с Сашей Иличем, но контракт пока не подписан. Ждём встречи и, если все условия контракта будут приемлемы для обеих сторон, официально обо всём объявим», — цитирует Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, контракт будет рассчитан на один год и два месяца.

Напомним, что Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.