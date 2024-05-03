В «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером Иличем
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«Мы действительно ведём переговоры с Сашей Иличем, но контракт пока не подписан. Ждём встречи и, если все условия контракта будут приемлемы для обеих сторон, официально обо всём объявим», — цитирует Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».
Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, контракт будет рассчитан на один год и два месяца.
Напомним, что Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.