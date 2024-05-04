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Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром обстановку вокруг Украины и в Черноморском бассейне.
Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в Черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе», — сообщили в министерстве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Европейского союза хватает тех, кто считает Россию хорошим другом.

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