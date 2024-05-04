Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в Черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе», — сообщили в министерстве.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Европейского союза хватает тех, кто считает Россию хорошим другом.