Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром обстановку вокруг Украины и в Черноморском бассейне.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в Черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе», — сообщили в министерстве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран Европейского союза хватает тех, кто считает Россию хорошим другом.