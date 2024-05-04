Бартон: Месси был генетически модифицирован и принимал стероиды в юном возрасте

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джои Бартон высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Для меня над именем Месси должна стоять звёздочка, потому что он принимал стероиды. Он был генетически модифицирован в молодом возрасте. Ему давали гормон роста и лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти», — цитирует Бартона Daily Mail.

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из самых лучших футболистов в истории.

Ранее в «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень.