Бартон: Месси был генетически модифицирован и принимал стероиды в юном возрасте
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«Для меня над именем Месси должна стоять звёздочка, потому что он принимал стероиды. Он был генетически модифицирован в молодом возрасте. Ему давали гормон роста и лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти», — цитирует Бартона Daily Mail.
Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе Аргентины он стал чемпионом мира. Игрок считается одним из самых лучших футболистов в истории.
Ранее в «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень.