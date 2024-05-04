В «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень
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«Мы прошли путь от клуба с бюджетом чуть более $60 млн до $125 или $130 млн. В этом году, я надеюсь, мы выйдем на уровень $200 млн или больше», — цитирует Асенси Marca.
Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Месси признали лучшим футболистом месяца в МЛС.