В «Интер Майами» заявили, что переход Месси вывел клуб на новый финансовый уровень

Генеральный менеджер «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, как повлиял переход нападающего Лионеля Месси на доходы клуба.

«Мы прошли путь от клуба с бюджетом чуть более $60 млн до $125 или $130 млн. В этом году, я надеюсь, мы выйдем на уровень $200 млн или больше», — цитирует Асенси Marca.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси признали лучшим футболистом месяца в МЛС.