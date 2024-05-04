Захарова назвала учения НАТО доказательством подготовки к конфликту с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения Североатлантического альянса Steadfast Defender доказательством подготовки к конфликту с Россией.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Натовцы всерьёз готовятся к «потенциальному конфликту» с нами, о чём, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители», — говорится в её заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС Польши массово перебросят технику на север страны в связи с учениями НАТО.

4 марта Вооружённые силы Польши и других государств — членов НАТО приступили к переправе через реку Вислу. Манёвр проводится в рамках учений альянса Steadfast Defender 2024.