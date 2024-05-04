Фальк: тен Хаг может возглавить «Баварию»

Стали известны имена трёх основных кандидатов на пост нового главного тренера мюнхенской «Баварии».

По информации журналиста Кристиана Фалька в соцсети Х, в список входят Хулен Лопетеги, находящийся без клуба, Роджер Шмидт из «Бенфики» и Эрик тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что у Тухеля появилась возможность продолжить работу в клубе.