Смородская: Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение об экс главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в РПЛ», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки.