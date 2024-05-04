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Смородская: Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение об экс главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
Смородская: Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным
  • РИА Новости

«Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение — логичный итог. Если бы оно случилось раньше, «Спартак» был бы выше в РПЛ», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее сообщалось, что Абаскаль запретил персоналу «Спартака» посещать тренировки.

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