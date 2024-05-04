В Приднестровье организовали велопробег в честь Дня Победы

Велопробег в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл в городе Бендеры в непризнанном Приднестровье.

Об этом пишет ТАСС.

«Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это наша общая история и память», — заявил мэр города Роман Иванченко.

В велопробеге на дистанцию 15 км участвовали более 400 человек.

Ранее сообщалось, что в парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы.

Также власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.