В Приднестровье организовали велопробег в честь Дня Победы
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Об этом пишет ТАСС.
«Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это наша общая история и память», — заявил мэр города Роман Иванченко.
В велопробеге на дистанцию 15 км участвовали более 400 человек.
Ранее сообщалось, что в парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы.
Также власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.