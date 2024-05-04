Страны Запада совершили ошибку, когда недооценили способность России «адаптироваться к ситуации», заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Министр выразил мнение, что политики США и Европы пытались понять Россию, применяя «западный подход и критерии» в оценке российской стратегии.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — утверждал Кащюнас.

Литовский министр выразил уверенность в том, что альянсу НАТО вскоре предстоит противостоять России — «самому опасному противнику». Кащюнас добавил, что Москва «понимает только силу».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT подчеркнул, что российская угроза существует только в европейских и американских умах. При этом, по словам Грушко, парадокс заключается в том, что искусственная линия на демонизацию России — это непременное условие выживаемости самого НАТО.