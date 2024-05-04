RT в Telegram
Подпишись

Литовский министр: НАТО недооценило умение России адаптироваться к ситуации

Короткая ссылка
Страны Запада совершили ошибку, когда недооценили способность России «адаптироваться к ситуации», заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Литовский министр: НАТО недооценило умение России адаптироваться к ситуации
  • РИА Новости

Министр выразил мнение, что политики США и Европы пытались понять Россию, применяя «западный подход и критерии» в оценке российской стратегии.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — утверждал Кащюнас.

Литовский министр выразил уверенность в том, что альянсу НАТО вскоре предстоит противостоять России — «самому опасному противнику». Кащюнас добавил, что Москва «понимает только силу».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT подчеркнул, что российская угроза существует только в европейских и американских умах. При этом, по словам Грушко, парадокс заключается в том, что искусственная линия на демонизацию России — это непременное условие выживаемости самого НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить