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В Белгороде произошёл взрыв, есть пострадавшие

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В Белгороде произошёл взрыв, по предварительным данным, пострадали пять человек. На место происшествия выехал губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, в 30 частных домах есть повреждения, сейчас экстренные службы тушат два пожара.
В Белгороде произошёл взрыв, есть пострадавшие
  • globallookpress.com

Среди пострадавших — три женщины и двое мужчин, у них различные травмы, в том числе черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Всех пострадавших увезли в больницу.

«В настоящий момент повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также пострадали десять автомобилей. Пожарными расчётами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьёзные разрушения. Чудом все остались живы», — написал Гладков в Telegram.

За последние сутки украинские войска не менее 30 раз атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области.

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