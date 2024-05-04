В Белгороде произошёл взрыв, есть пострадавшие
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Среди пострадавших — три женщины и двое мужчин, у них различные травмы, в том числе черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Всех пострадавших увезли в больницу.
«В настоящий момент повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также пострадали десять автомобилей. Пожарными расчётами ликвидируются два очага возгорания. Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьёзные разрушения. Чудом все остались живы», — написал Гладков в Telegram.
За последние сутки украинские войска не менее 30 раз атаковали беспилотниками пять районов Белгородской области.