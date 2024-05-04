Депутат ГД Нестеренко связал атаки ВСУ на Крым с «агонией» киевского режима
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Соответствующее заявление было сделано во время беседы с РИА Новости.
«Атаки на Крым продиктованы бессильной злобой и агонией киевского режима», — считает Нестеренко.
Депутат отметил, что никакие угрозы с украинской стороны не навредили репутации полуострова, оставшегося одним из самых популярных туристических мест среди жителей России.
Ранее в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь над территорией Крымского полуострова.