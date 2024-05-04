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Депутат ГД Нестеренко связал атаки ВСУ на Крым с «агонией» киевского режима

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Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко считает, что атаки со стороны ВСУ на Крым продиктованы неспособностью изменить ситуацию на фронте.
Депутат ГД Нестеренко связал атаки ВСУ на Крым с «агонией» киевского режима
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

Соответствующее заявление было сделано во время беседы с РИА Новости.

«Атаки на Крым продиктованы бессильной злобой и агонией киевского режима»,  — считает Нестеренко.

Депутат отметил, что никакие угрозы с украинской стороны не навредили репутации полуострова, оставшегося одним из самых популярных туристических мест среди жителей России.

Ранее в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь над территорией Крымского полуострова.

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