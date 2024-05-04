Над территорией Крымского полуострова: в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь

МО: за ночь над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS

В ночь на 4 мая дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, заявили в Минобороны России. Четыре ракеты этого типа были уничтожены над территорией Крыма.

РИА Новости