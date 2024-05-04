Над территорией Крымского полуострова: в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь
МО: за ночь над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS
- РИА Новости
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04 мая 2024
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В Минобороны России сообщили, что ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью. По словам оператора БПЛА с позывным Танкист, в ближайших лесопосадках противника не наблюдается.
«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — отметил военный.
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В ночь на 4 мая ПВО сбили над Крымом четыре ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.