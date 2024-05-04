RT в Telegram
Подпишись

Над территорией Крымского полуострова: в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь

МО: за ночь над Крымом уничтожены четыре ракеты ATACMS

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
В ночь на 4 мая дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, заявили в Минобороны России. Четыре ракеты этого типа были уничтожены над территорией Крыма.
Над территорией Крымского полуострова: в Минобороны России заявили о перехвате четырёх ракет ATACMS за ночь
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 04 мая 2024

    Главные события СВО за 3 мая — в материале RT.

    Также по теме
    Спецоперация Z: хроника главных военных событий 3 мая
    ФСБ ликвидировала диверсанта ГУР в Ленинградской области, «Тор-М2» группировки «Запад» перехватил дрон ВСУ на Купянском направлении,...

  • В Минобороны России сообщили, что ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью. По словам оператора БПЛА с позывным Танкист, в ближайших лесопосадках противника не наблюдается.

    «Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — отметил военный.

  • В ночь на 4 мая ПВО сбили над Крымом четыре ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить