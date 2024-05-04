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Илич: мой друг Ивич показал в РПЛ хорошие результаты, и мы тоже хотим

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Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал своё назначение в клуб.
Илич: мой друг Ивич показал в РПЛ хорошие результаты, и мы тоже хотим
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в РПЛ», — цитирует тренера ТАСС.

Сроки контракта с Иличем не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН».

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