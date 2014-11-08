WP: Политика мешает Путину снова полетать с журавлями

Политическая обстановка не располагает к участию Владимира Путина в каких-либо научных изысканиях. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В частности, полеты со стерхами пока не планируются, иронизирует Washington Post. Впрочем, Песков не отрицает, что подобные мероприятия состоятся в будущем.
Российский президент Владимир Путин западным обывателям известен как своей ролью в напряженных международных отношениях, так и PR-трюками вроде полета на дельтаплане с журавлями. Впрочем, отмечает издание Washington Post, из-за текущего политического кризиса российский лидер пока не собирается вновь подниматься в небо Сибири, чтобы повести за собой стаю стерхов, или принять участие в любом другом научном исследовании.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Сейчас такая и мировая ситуация, и региональная ситуация, она не совсем располагает к научным изысканиям на уровне главы государства», - цитирует издание слова Пескова.
«Полет надежды», в рамках которого одетый во все белое Путин управлял мотодельтапланом, далеко не единственный раз, когда российский президент участвовал в различных научно-исследовательских изысканиях, связанных с животным миром, напоминает Washington Post. В 2010 году он обнимал полярного медведя, в 2013-м – обменялся «рукопожатием» с моржом, в этом году он погладил леопарда в Сочи и выпустил на волю тигра.
Впрочем, окончательно свою тягу к науке Путин не забросил, иронизирует издание. По словам Пескова, «нет сомнений», что подобные мероприятия состоятся в будущем. «Не буду вас обманывать, мы сейчас предметно не готовим что-либо конкретное, когда это будет, пока тоже не могу сказать», - приводит Washington Post слова пресс-секретаря российского президента.
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