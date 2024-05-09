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Экс-советник НАТО Жак Бо: российская военная доктрина превосходит западную

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Бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо выразил мнение в интервью Youtube-каналу Dialogue Works, что западным армиям придётся пройти через революционные изменения в военной доктрине, чтобы выдержать прямой конфликт с Россией.

По его словам, российская военная доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. 

«Я думаю, Западу будет сложно против России... Западу придётся адаптироваться к полю боя на Украине революционным путём», — сказал экс-советник. 

Ранее профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс заявил, что путь в НАТО для Украины закрыт.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

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