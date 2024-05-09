Экс-советник НАТО Жак Бо: российская военная доктрина превосходит западную
По его словам, российская военная доктрина отличается от западной тем, что смогла сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе.
«Я думаю, Западу будет сложно против России... Западу придётся адаптироваться к полю боя на Украине революционным путём», — сказал экс-советник.
Ранее профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс заявил, что путь в НАТО для Украины закрыт.
Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта.