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Профессор Марплс заявил, что путь в НАТО для Украины закрыт

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Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Вашингтона.

Об том в интервью YouTube-каналу DawnNews заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс.

По его словам, политика НАТО в плане включения новых стран определяется единогласным решением всех членов альянса.

«А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые... не готовы дать согласие на вступление Украины», — отметил профессор.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину.

Также в Corriere della Sera сообщили, что НАТО может отказаться от ввода войск на Украину.

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