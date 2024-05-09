Захарова: Казахстан и Киргизию нельзя заподозрить в неуважении к памяти о Победе
По её словам, они по-настоящему свято чтут историю Великой Отечественной войны.
«Они проводят памятные мероприятия по-своему, в соответствии с обстановкой, но они по-настоящему свято чтут историю Великой Отечественной войны», — подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова заявила, что Россия готова к провокациям в свой адрес за рубежом в День Победы.
Также, как отметила Захарова, Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран.