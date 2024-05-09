Захарова: Россия готова к провокациям в свой адрес за рубежом в День Победы

Российские дипломаты за рубежом готовы к провокациям в свой адрес в День Победы, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, всё, что сегодня испытывает российская дипломатия, является «настоящим испытанием».

«У них своя передовая. Это настоящая линия фронта, на которой они находятся. От нападений на машины, на квартиры, жилые помещения до поджогов», — отметила Захарова.

Также она подчеркнула, что любые антироссийские действия лишь пробуждают в российских дипломатах «ярость благородную».

Ранее Захарова заявила, что Запад хочет вымарать Россию из числа победителей.

Также она отметила, что Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран.