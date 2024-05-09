Захарова: Запад хочет вымарать Россию из числа победителей

Западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо.

Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, на Западе хотят не дать россиянам «жить полноценной жизнью во всех смыслах этого слова, как в историческом контексте, так и в будущем».

«В данном случае их не устраивает то, что это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова рассказала, что Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран.

Кроме того, по её словам, Россия создала онлайн-карту снесённых за рубежом военных памятников.