Захарова: Запад хочет вымарать Россию из числа победителей
Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, на Западе хотят не дать россиянам «жить полноценной жизнью во всех смыслах этого слова, как в историческом контексте, так и в будущем».
«В данном случае их не устраивает то, что это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа», — подчеркнула дипломат.
Также Захарова рассказала, что Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран.
Кроме того, по её словам, Россия создала онлайн-карту снесённых за рубежом военных памятников.