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РИА Новости: участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске

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Участники специальной военной операции впервые прошли колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в Хабаровске.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что среди участников спецоперации — военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских националистов. 

Всего по площади имени Ленина в Хабаровске в составе пеших парадных расчётов прошли более 2,6 тыс. человек.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон признался, что, если бы не возраст, с удовольствием принял бы участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая.

Также космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Кроме того, россиянам посоветовали носить георгиевскую ленту на груди — у самого сердца.

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