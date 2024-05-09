РИА Новости: участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске

Участники специальной военной операции впервые прошли колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в Хабаровске.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что среди участников спецоперации — военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских националистов.

Всего по площади имени Ленина в Хабаровске в составе пеших парадных расчётов прошли более 2,6 тыс. человек.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон признался, что, если бы не возраст, с удовольствием принял бы участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая.

Также космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Кроме того, россиянам посоветовали носить георгиевскую ленту на груди — у самого сердца.