Песков заявил, что аномальная погода никак не скажется на проведении парада
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется (на параде. — RT), мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.
Видеофрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.
Ранее космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с праздником и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.