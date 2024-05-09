Песков заявил, что аномальная погода никак не скажется на проведении парада

Аномально холодная для мая погода никак не скажется на праздновании Дня Победы и проведении торжественного парада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется (на параде. — RT), мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.

Видеофрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.

Ранее космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с праздником и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.