Володин поздравил россиян с Днём Победы
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи... Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне», — сказал Володин.
Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о важности празднования Дня Победы.
Кроме того, Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул 8 мая возложили венок к мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Также космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.