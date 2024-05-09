Володин поздравил россиян с Днём Победы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днём Победы и подчеркнул необходимость сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи... Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне», — сказал Володин.

Ранее лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о важности празднования Дня Победы.

Кроме того, Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул 8 мая возложили венок к мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Также космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём Победы.