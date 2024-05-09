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Шор заявил о важности празднования Дня Победы

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Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о важности празднования Дня Победы.

«Да, прошло много лет. Произошло много политических событий, но без прошлого нет будущего. Я считаю — и я уверен, — что этот день мы должны помнить абсолютно всегда, мы должны его чествовать. Мы должны сделать всё, чтобы наши дети через пять лет, через 20 лет, через 100 лет — так же, как сегодня мы, — радовались дню великой общей Победы», — сказал Шор.

Он выразил надежду, что «именно День Победы будет тем днём, который нас всех объединит».

«Пока мы едины, мы непобедимы», — добавил политик.

Ранее у Кремлёвской стены состоялась церемония передачи для Молдавии лампады с частицей Вечного огня из Москвы.

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