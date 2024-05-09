В Пхеньяне провели акцию «Бессмертный полк» в День Победы

Акция «Бессмертный полк» состоялась на территории посольства России в КНДР.

В российском посольстве рассказали, что в мероприятии приняли участие «все находящиеся сейчас в Пхеньяне россияне».

Сотрудники диппредставительства также присоединились к всероссийскому крестному ходу.

«Преисполненные любовью к Родине и с мыслями о наших бойцах, не щадя своей жизни сражающихся с неонацистским киевским режимом, во главе колонны «Бессмертного полка» мы бережно пронесли список иконы Казанской Божией Матери», — сообщили в дипмиссии.

В День Победы российские дипломаты возложили цветы к монументу «Освобождение» на сопке Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Пхеньяне.

Ранее на акцию «Бессмертный полк» вышли жители французского города Монпелье.

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