Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в парламенте 9 мая призовёт Запад извлечь уроки из украинского конфликта и «занять более жёсткую позицию».

«Мы все должны доказать неправоту наших противников... Нам нужно принять более жёсткую позицию для более жёсткого мира», — приводит его слова The Guardian.

Кэмерон отметил, что, если реагировать недостаточно активно и запоздало, это «только подстёгивает агрессора».

«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — добавил он.

Ранее помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти — потомки нацистов.

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что тотальная русофобия стала популярным трендом среди правящих европейских элит.