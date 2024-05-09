RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Британии Кэмерон призовёт Запад извлечь уроки из конфликта на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в парламенте 9 мая призовёт Запад извлечь уроки из украинского конфликта и «занять более жёсткую позицию».
Глава МИД Британии Кэмерон призовёт Запад извлечь уроки из конфликта на Украине
  • AP

«Мы все должны доказать неправоту наших противников... Нам нужно принять более жёсткую позицию для более жёсткого мира», — приводит его слова The Guardian.

Кэмерон отметил, что, если реагировать недостаточно активно и запоздало, это «только подстёгивает агрессора».

«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — добавил он.

Ранее помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти — потомки нацистов.

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что тотальная русофобия стала популярным трендом среди правящих европейских элит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить