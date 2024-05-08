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Мединский: в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти потомки нацистов

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Почти для всей континентальной Европы 9 Мая — не праздник, а сейчас в её странах правят потомки выживших нацистов, заявил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Мединский: в Европе не празднуют 9 Мая, потому что у власти потомки нацистов
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin

В статье для портала «История.рф» он отметил, что истинные герои европейского Сопротивления давно ушли в лучший мир и, увы, не смогут рассказать внукам правду. 

«Большинство и не успели завести детей. Сегодня в Европе у власти — не их потомки. Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то — и выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий», — заявил он.

Посольство России в Германии ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что тотальная русофобия стала популярным трендом среди правящих европейских элит.

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