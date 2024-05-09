Мэр Анапы сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на нефтебазу

Мэр Анапы Василий Швец заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ на нефтебазу в селе Юровка под Анапой никто не пострадал.

Информация об этом появилась в Telegram-канале мэрии города. «Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников нет», — говорится в сообщении. Ранее ВСУ совершили попытку атаки на нефтебазу под Анапой с помощью БПЛА.