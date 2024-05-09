Мэр Анапы сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на нефтебазу
Мэр Анапы Василий Швец заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата со стороны ВСУ на нефтебазу в селе Юровка под Анапой никто не пострадал.
Информация об этом появилась в Telegram-канале мэрии города.
«Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников нет», — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ совершили попытку атаки на нефтебазу под Анапой с помощью БПЛА.
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