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Silver Basis подала иск о банкротстве «Москвича» в Арбитражный суд Москвы

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Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве «Москвича» в Арбитражный суд Москвы.

Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что претензии китайской компании относятся к периоду, когда нынешний «Москвич» был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault.

«...Поданное заявление о признании завода «Москвич» банкротом безосновательно и не подлежит принятию к производству суда», — заявили в пресс-службе компании, передаёт РИА Новости.

Ранее АвтоВАЗ запустил производство автомобилей Lada в Азербайджане.

Также в Калуге началось серийное производство автомобилей Citroën C5 Aircross.

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