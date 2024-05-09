Silver Basis подала иск о банкротстве «Москвича» в Арбитражный суд Москвы
Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что претензии китайской компании относятся к периоду, когда нынешний «Москвич» был «Рено Россия» и принадлежал французской Renault.
«...Поданное заявление о признании завода «Москвич» банкротом безосновательно и не подлежит принятию к производству суда», — заявили в пресс-службе компании, передаёт РИА Новости.
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