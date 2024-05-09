Лукашенко: Победа стала связующей нитью между народами России и Белоруссии
Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы.
«Беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжёлые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.
Позже «Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле.
Также лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о важности празднования Дня Победы.