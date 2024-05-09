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Лукашенко: Победа стала связующей нитью между народами России и Белоруссии

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Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами России и Белоруссии.

Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы.

«Беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжёлые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.

Позже «Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле.

Также лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил о важности празднования Дня Победы.

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