«Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, сейчас они общаются «на ногах». Фотографию с политиками опубликовал «Пул Первого».

РИА Новости

8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а 9 мая на Красной площади будет присутствовать на военном параде.