«Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, сейчас они общаются «на ногах». Фотографию с политиками опубликовал «Пул Первого».
- РИА Новости
8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.
Он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а 9 мая на Красной площади будет присутствовать на военном параде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен