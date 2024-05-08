RT в Telegram
Подпишись

«Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле

Короткая ссылка
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, сейчас они общаются «на ногах». Фотографию с политиками опубликовал «Пул Первого».
«Пул Первого» показал фотографию беседы Путина и Лукашенко в Кремле
  • РИА Новости

8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.

Он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а 9 мая на Красной площади будет присутствовать на военном параде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить