Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
- РИА Новости
Об этом информирует агентство БЕЛТА.
«8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета», — сказано в материале.
Отмечается, что 9 мая Лукашенко на Красной площади будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, он примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Москву.