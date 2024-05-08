Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.

Об этом информирует агентство БЕЛТА.

«8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета», — сказано в материале.

Отмечается, что 9 мая Лукашенко на Красной площади будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, он примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Москву.