«Турнир покажет нашу реальную силу»: сборная России прибыла в Санкт-Петербург перед стартом Евро-2020

Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Санкт-Петербург, где 12 июня пройдёт стартовый для них матч Евро-2020 против команды Бельгии. Перед этим футболисты провели заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске. Все заявленные на турнир игроки работали в общей группе, а полузащитник Фёдор Кудряшов впервые вышел на поле после полученной травмы. В ходе общения с журналистами полузащитник Алексей Ионов рассказал о готовности сборной к матчу с Бельгией, а вратарь Юрий Дюпин подвёл итоги сборов и рассказал о царящей в команде атмосфере.

Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Санкт-Петербург, где 12 июня пройдёт стартовый для них матч Евро-2020 против команды Бельгии. Перед этим футболисты провели заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске. Все заявленные на турнир игроки работали в общей группе, а полузащитник Фёдор Кудряшов впервые вышел на поле после полученной травмы. В ходе общения с журналистами полузащитник Алексей Ионов рассказал о готовности сборной к матчу с Бельгией, а вратарь Юрий Дюпин подвёл итоги сборов и рассказал о царящей в команде атмосфере.

Футболисты и тренерский штаб сборной России в четверг вечером прибыли в Санкт-Петербург в преддверии чемпионата Европы, который стартует 11 июня. Днём игроки национальной команды провели заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске.

Несмотря на проливной дождь и прохладную погоду, футболисты вышли на поле в приподнятом настроении, которое не помешало им сосредоточиться на важном занятии. Все попавшие в основную заявку на турнир игроки тренировались в общей группе.

К партнёрам по сборной впервые после травмы, полученной перед контрольным матчем с Болгарией, присоединился защитник Фёдор Кудряшов. Первую часть занятий он провёл в тренажёрном зале, а затем вышел на поле.

Хотя точные сроки восстановления Кудряшова по-прежнему неизвестны и предполагается, что он сможет помочь команде лишь в третьем матче группового этапа, тренерский штаб предпочёл не вносить изменения в состав. Как и было заявлено ранее, перед стартом Евро-2020 расположение национальной команды покинули Андрей Лунёв, Роман Евгеньев и Илья Самошников.

Остальные футболисты выполнили стандартный набор упражнений: чеканка мяча, забег к центральному кругу, работа с мячом в непростых погодных условиях, взятие ворот.

Также в четверг стало известно, что стартовый матч россиян на турнире против команды Бельгии, который состоится 12 июня, будет обслуживать испанская бригада судей во главе сопытным арбитром Антонио Матеу Лаосом, работавшим на чемпионате мира 2018 года, а также в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Он отметился несколькими спорными эпизодами, однако в крупных скандалах замечен не был.

«Была задача обойти команду Дзюбы»

Перед отправкой в Северную столицу футболисты ответили на вопросы журналистов. Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвёл итоги завершающихся сборов. Он признался, что ему особенно понравились занятия в австрийском Нойштифте, хотя поначалу сказывались тяжёлые нагрузки.

«В Австрии понравилась природа, высокогорье, там по-другому дышится. Поначалу было тяжеловато входить в тренировочный процесс, но нагрузки усвоились хорошо. Закончили сбор без микротравм и повреждений — значит, нагрузку приняли. С задачей справились. Смотрели, какими мы были до и после сборов — статистические показатели у всех выросли», — цитирует Дюпина «Чемпионат».

В то же время он рассказал, что нервничал во время подготовки к столь значимому турниру, хотя к концу сборов напряжение прошло. По словам игрока, к чемпионату Европы он подходит в спокойном состоянии и «большими надеждами на отличный результат».

«В приметы не очень верю, больше в то, насколько команда готова и сильна духом. Что касается отсутствия наших болельщиков в Дании, в чемпионате бывает, что матчи проходят почти без зрителей. Серьёзной проблемы в этом не вижу. Все будут чувствовать поддержку на расстоянии и знать, что за нас болеет вся страна. В Питере у меня много родственников: сестра, брат, племянница, близкие друзья. Прилетит супруга. 10—12 близких мне людей будут на стадионе. Родители посмотрят по телевизору», — рассказал Дюпин.

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Накануне футболисты и сотрудники сборной сыграли в уже ставшую традиционной викторину, которую провёл очередной звёздный гость Новогорска — известный знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин. В преддверии домашнего мундиаля игроки также проверяли свои интеллектуальные способности, поэтому идея повторить этот опыт всем пришлась по вкусу. Однако выявить победителя не удалось — две из четырёх команд набрали одинаковое количество очков.

Викторина стала одной из главных тем для обсуждения среди игроков во время тренировки.

«Я участвовал, наша команда — четыре вратаря, Георгий Джикия и Алексей Ионов — называлась «Безумцы». Если бы на один из последних вопросов в формате «правда — неправда» ответили верно, могли бы победить с большим отрывом. Дзюба, кстати, проиграл. У нас была задача обойти его команду, и мы её выполнили», — похвастался Дюпин.

Кроме того, футболиста попросили придумать девиз для национальной команды на Евро-2020. В ответ он процитировал слова главного тренера Станислава Черчесова, как нельзя лучше отражающие обстановку в нынешней сборной России.

«На ум приходят слова Саламыча: «Неважно, кто напротив. Важно, кто рядом». Задача игроков, которые в итоге не выйдут на поле, — создать такую атмосферу, чтобы те, кто будет играть, комфортно подготовились и показывали хороший результат. Во вратарском цеху отличная атмосфера, близко общаемся и желаем друг другу только успешных матчей и действий. В любой момент готовы выйти на замену, поддержать», — сказал Дюпин.

Своими ожиданиями от континентального первенства поделился и полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов.

«В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры — это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника. Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе», — посетовал футболист.

По словам Ионова, он не верит в приметы, поэтому не придаёт особого значения тому, что в последний день подготовки в Новогорске шёл дождь. Он выразил надежду на то, что в день матча с Бельгией в Санкт-Петербурге будет стоять хорошая погода, а болельщики с удовольствием придут на трибуны поддержать свою команду.

«Хорошая подготовка заканчивается, все предвкушают турнир, нас ждёт хороший матч против Бельгии и сильный соперник. Большой матч, важный турнир! Он покажет нашу реальную силу. Из-за пандемии стало больше времени на подготовку, так что должны стать только сильнее», — уверен полузащитник.

Разумеется, мимо российских игроков не прошёл скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020. Как и его коллеги ранее, Ионов не стал комментировать острую тему, лишь отметив, что внутри команды её не обсуждали.